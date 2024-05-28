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Çinli yapay zeka çipi üreticileri atağa geçti

Çinli yapay zeka çipi üreticileri uluslararası liderler ile farkı kapatıyor.

Oluşturma Tarihi 28 Mayıs 2024 09:23

Son Güncelleme Tarihi 28 Mayıs 2024 09:23

SenseTime Group kurucu ortağı Xu Bing'e göre, Çin'in yerli yapay zeka çip üreticileri uluslararası liderlerle aralarındaki farkı kapatma konusunda hızlı bir ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Xu, UBS'in Asya Yatırım Konferansı'nda verdiği bir röportajda, Asya'nın yapay zeka için hesaplama gücü sıkıntısı çektiğini ve ABD'nin önemli ölçüde gerisinde kaldığını, ancak Çin'in kaybedilen zemini telafi edecek yetenek ve veriye sahip olduğunu söyledi.

SenseTime, Çin'in yapay zeka öncülerinden biri olmasına rağmen, ülkenin yapay zeka alanındaki ilerlemelerini engelleyen kapsamlı Amerikan yaptırımlarının bir parçası olarak ABD'nin yatırım kara listesine alındı.

HUAWEİ ABD KISITLAMALARINI AŞTI

Çin'in bu alandaki ilerlemesi, Nvidia Corp'un gelişmiş yapay zeka hızlandırıcılarının ithalatını engelleyen ABD ticaret kontrolleri nedeniyle daha da zorlaştı. Bu durum, her ikisi de ABD'nin ticaret kısıtlamalarına tabi olan Huawei Technologies Co. ve Shanghai Biren Technology Co. gibi yerli alternatiflere ihtiyaç duyulmasına yol açtı.

Xu, Çin'deki yerli çiplerin hızla gelişmekte olduğunu ve SenseTime'ın sahip oldukları bilgi işlem yeteneklerini genişletmek için yerel yarı iletken şirketlerle birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi. Belirli firmaların adını vermedi, ancak Huawei, geçen yıl kendi gelişmiş akıllı telefon işlemcisini geliştirmek için ABD kısıtlamalarını başarıyla aşarak sessizce Çin'in çip teknolojisi geliştirme şampiyonu haline geldi.

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