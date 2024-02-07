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Çinli yetkililer ABD heyetine ticari endişelerini aktardılar

Çin Maliye Bakanlığı, Pekin'i ziyaret eden ABD Hazine Bakanlığı yetkililerine, ABD'nin gümrük vergileri, yatırım kısıtlamaları ve Çinli şirketlere uyguladığı yaptırımlarla yol açtığı endişeleri dile getirildiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 07 Şubat 2024 09:17

Son Güncelleme Tarihi 07 Şubat 2024 09:17

Çin Maliye Bakanlığı, bu hafta Pekin'de ABD heyeti ile yapılan görüşmelerde her iki tarafın da diğer konuların yanı sıra makroekonomik durum ve politika ile gelişmekte olan ülkelerin borçları konusunda "derinlemesine, samimi, pragmatik ve yapıcı" görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Yapılan açıklamada, tarafların iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Çin'in resmi Xinhua haber ajansının bildirdiğine göre, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng de Salı günü ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Müsteşarı Jay Shambaugh ile ayrı bir toplantıda bir araya geldi.

Ajans, Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in iki ülkeyi Çin-ABD ekonomik ilişkilerini istikrara kavuşturmak ve geliştirmek için değişim ve işbirliğini derinleştirmeye çağırdığını da sözlerine ekledi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen, ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Marisa Lağı ile yaptığı video konferans görüşmesinde, Çin'deki yarı iletkenler ve bulut hizmetleri üzerindeki kısıtlamalar, ABD'deki Çinli şirketlere adil muamele ve fotovoltaik kısıtlamalarla ilgili endişelerini dile getirdi.

Wang, "Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliği iki ülke arasındaki ilişkilerde dengeleyici bir güçtür" dedi ve Çin'in ABD ile çalışmaya, işbirliğini genişletmeye ve farklılıkları yönetmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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