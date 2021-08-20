60 bin kişiyle dünyanın en fazla istihdam sağlayan otomotiv üretim tesisi olan Volkswagen Wolfsburg tesisi gelecek hafta tek vardiyayla sadece Pazartesi'den Cuma'ya çalışacak.

ÜRETİMİ AZALTAN DEVLER ARASINA VOLKSWAGEN DE GİRDİ

Gruba en fazla kâr sağlayan şirket olan Audi ise çip tedarikinin hala kırılgan ve dalgalı olması nedeniyle Almanya'daki iki fabrikasında yaz tatilini bir hafta uzatacak. Bu kararla Volkswagen, son dönemde çip krizi nedeniyle üretime yeniden ara vermek zorunda kalan otomotiv devleri arasına girdi.

ÇİP KRİZİ NEDENİYLE TOYOTA ÜRETİMİ 500 BİNE DÜŞÜRDÜ

Toyota Eylül ayı için küresel üretimini ilk tahminine göre yüzde 40 oranında azaltma kararı almıştı. Daha önce Eylül küresel üretimini 900 bin aracın biraz altı olarak öngören Toyota bu tahminini çip krizi sebebiyle yaklaşık 500 bine indirdi.Toyota'nın Adapazarı'ndaki fabrikasında da çip arzında yaşanan sıkıntılar dolayısıyla üretimin geçici olarak durdurulması kararı verilmişti.

Bloomberg'e konuşan şirket sözcüsüne göre, fabrika 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında üretime ara verecek. Daha önce Ford da Köln tesisinde ara verileceğini duyurmuştu.

7,1 MİLYON ÜRETİM KAYBI YAŞANABİLİR

IHS Markit raporuna göre dünya otomotiv üretimi çip krizi sebebiyle bu yıl 7,1 milyon adet düşüş yaşayabilir. IHS raporunda sektörün yaşadığı üretim zorluklarının 2022'de sürmesi beklenirken, çip tedarikinde 2022'nin ikinci çeyreğine normalleşme beklenmediği kaydedildi.

ABD'de üç Demokrat senatör, ABD'deki fabrikaların üretime ara vermesi üzerine dünyanın çip üretim merkezi Tayvan'dan yardım talep etti. Ancak IHS analistlerine göre sorun sadece Tayvan kaynaklı değil. Mark Fulthorpe ve Phil Amsrud, raporlarında "Malezya da çip üretim zincirinde test ve paketleme operasyonlarının yürütüldüğü bir merkez konumunda. Malezya'daki Kovid-19 karantina önlemleri sebebiyle ek volatilite bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.