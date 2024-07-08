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Citi: Fransa'da uzun süreli siyasi istikrarsızlık yaşanabilir

Citi Research analistlerine göre, Fransa'nın parlamento seçimlerinin ikinci turunun ardından uzun süreli siyasi istikrarsızlık ve donukluk yaşayabilir.

Oluşturma Tarihi 08 Temmuz 2024 09:07

Son Güncelleme Tarihi 08 Temmuz 2024 09:07

Citi Research analistleri yayınladıkları araştırma notunda, ikinci turda sol ittifakın çok daha güçlü ve aşırı sağın çok daha zayıf bir performans göstermesiyle, Citi'nin beklediğinden farklı bir parlamento yapısının ortaya çıktığını belirtiler.

Analistlere göre yakın vadede bir hükümet kurulmasına dair çok az görünürlük var ve Fransa'nın politikaları üzerindeki belirsizlik önümüzdeki 14 ay ve muhtemelen sonrasında da devam edecek.

Analistler, bir koalisyon kurulabilse bile, koalisyon bileşenlerinin her birinin potansiyel bir engelleyici azınlık olabileceğini de ifade ettiler.

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