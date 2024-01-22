Citi: Küresel ekonominin bir çöküşe ihtiyacı yok

Wieting CNBC'nin "Squawk Box Europe" programına verdiği demeçte, küresel ekonominin enflasyonu dizginlemek için bir "ekonomik çöküşe" ihtiyaç duymadığı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

"Tek bir büyük şok yaşadık - bir pandemi, bir çöküş. Enflasyon sorunumuzu nihai olarak iyileştirmek için iki resesyona ihtiyacımız yoktu" diye konuşan Wieting, "Şu anda ekonomimizin bazı bölümlerini aşağı çekiyor, ancak bunlar muhtemelen yıl içinde dibe vuracak" dedi.

Yatırımcılar, merkez bankasının faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair daha fazla ipucu için Fed'in tercih ettiği ölçüt olan Cuma günkü kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon rakamını yakından izleyecek.

Bu arada Perşembe günü açıklanacak olan dördüncü çeyrek GSYH ön tahminine göre ekonominin %1,7 ile 2022'nin ikinci çeyreğindeki %0,6'lık düşüşten bu yana en düşük oranda büyümesi bekleniyor.

Wieting, "Küresel büyümenin yavaşladığı ve ABD'de istihdam artışının yavaşladığı bu dönemin geçebileceğini ve özellikle önümüzdeki yıl ve sonrasına bakarsak daha sağlıklı bir büyüme dönemine yol açabileceğini düşünüyoruz ve yatırımcılar için bu yılın işi bu" dedi.

Ekonomide çözülmesi gereken fazlalıklar olsa da, bunun "gerçek bir aşırı ısınma" veya uzun süreli bir "patlama" sonucu değil olmadığını belirten Wieting, pandemik toparlanmayla ilgili aşırı hükümet mali teşviki sonucu ortaya çıktığını ve bunun tekrarlanmayacağını vurguladı.