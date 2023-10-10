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Country Garden: Offshore ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyebiliriz

Çin'in en büyük gayrimenkul geliştirme şirketi Country Garden Holdings bugün yaptığı açıklamada, offshore ödeme yükümlülüklerinin tamamını vadesi geldiğinde veya ilgili ödemesiz dönemler içinde yerine getiremeyebileceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 10 Ekim 2023 09:26

Son Güncelleme Tarihi 10 Ekim 2023 09:26

Country Garden'ın açıklamasında, "Şirket tarafından ihraç edilen ABD doları tahvilleri kapsamındakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, vadesi geldiğinde veya ilgili ödemesiz dönemler içinde offshore ödeme yükümlülüklerinin tamamını yerine getiremeyeceğini beklediğini" belirtildi. Açıklamada, bu tür bir ödeme yapılmamasının, Grubun ilgili alacaklılarının kendilerine borçlu olunan ilgili borçların ödenmesinin hızlandırılmasını talep etmesine veya icra takibi başlatmasına yol açabileceği de vurgulandı.

Çin'deki emlak sektörü krizinin bir sembolü haline gelen Country Garden, "bazı borçları kapsamında" 470 milyon HK$ (60 milyon $) tutarında vadesi gelen bir ödemeyi yapmadığını da belirtti. Şirket geçen ay iki dolar tahvilinin faizini ödemek için ilk son tarihleri kaçırdı ve ödemesiz dönemler sırasıyla 17-18 Ekim ve 27 Ekim'de sona erecek. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre şirketin ödenmemiş 11 milyar dolarlık offshore tahvili bulunuyor.

ANZ'nin kıdemli bir kredi stratejisti Ting Meng, Country Garden'ın açıklamasının, "offshore tahvil sahiplerine yaklaşan herhangi bir yeniden yapılandırma teklifini onaylamaları için baskı yapabileceğini" söyledi.

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