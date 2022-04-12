Daha önce ABD ekonomisinin 2022'de yüzde 3,3 büyüyeceğini öngören Credit Suisse bu beklentisini yüzde 2,2'ye indirdi.

"Hanehalkı ve işletmeler için temel göstergeler sağlıklı, ancak küresel şoklar ve sıkılaşan maliye ve para politikası ekonomik büyümeye yönelik ciddi bir ters rüzgar oluşturacak" değerlendirmesini yapan Credit Suisse, "Enflasyon büyük olasılıkla tepe noktasına yakın, ancak yıl sonuna kadar Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalacak" ifadelerini kullandı.

Şu an için temel göstergelerin güçlü olduğunu ve hala gevşek olan politikanın bu yıl resesyonist bir daralma olasılığını sınırladığını vurgulayan Credit Suisse, "Bununla birlikte 2023 yılında ve sonrasında bir resesyon olasılığı yükseliyor" dedi.