Credit Suisse'nin UBS tarafından devralınması için varılan anlaşmanın şartlarına Credit Suisse tahvillerinin yatırımcıları tepki gösteriyor.

Bu yatırımcılar arasında yer alan Axiom, devralma anlaşması çerçevesinde Credit Suisse'nin AT1 tahvillerinin değerinin sıfıra indirilmesinin "hayret verici ve anlaması zor" bir karar olduğunu ifade etti.

Axiom, "Birleşme anlaşması ile AT1 yatırımcıları ile Cretit Suisse hissedarları arasındaki hiyerarşiyi nasıl terse çevirebildiklerin anlamak zon ve hayret verici" dedi.