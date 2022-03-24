San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, verilerin gerekli olduğunu işaret etmeleri halinde Mayıs ayında yapılacak FOMC toplantısında faizin 50 baz puan artırılmasına ve Fed bilançosunun daraltılmasına başlanmasına açık olduğunu söyledi.

"FAİZ ORANLARININ EN AZINDA YÜZDE 2,5'E KADAR ÇIKARILMASINI İSTİYORUZ"

"Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyor ise yapmaya hazırız" diye konuşan Daly, reel nötr faiz oranının yüzde 0,50 olduğunu ve bunun nominal faiz oranının yüzde 2,50'ye kadar yükseltilmesi gerektiği anlamına geldiğini de ifade etti.

"Faiz oranlarının en azında yüzde 2,5'e kadar çıkarılmasını istiyoruz ve bunun üzerine de gidebilir. Politika faizinde 2023 yılında nötr nominal oranın üzerihne çıkılması gerekli olabilir" diye konuşan Daly, "Eğer enflasyonun yukarı gider ise daha sıkılaştırıcı, sınırlayıcı olmamız gerekir. Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyor ise yapmaya hazırız" dedi.