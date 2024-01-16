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Denizcilik sektörünün kaderi tersine mi dönüyor?

Kızıldeniz'de yaşananların navlun ücretlerini artırması durgunluğa giren denizcilik sektörünün kaderini tersine çevirebilir.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2024 09:36

Son Güncelleme Tarihi 16 Ocak 2024 09:36

Kızıldeniz'den geçen gemilerin son birkaç haftadır Yemen merkezli Husilerin saldırılarına maruz kalması, nakliye şirketlerini rotalarını değiştirmeye iterek navlun fiyatlarında artışa yol açtı.

Güney Afrika'daki Ümit Burnu çevresindeki daha uzun rotalar, okyanus navlun fiyatlarını 40 fitlik konteyner başına 10.000 dolara kadar yükseltti.

Bir NVOCC (Gemi İşletmeyen Ortak Taşıyıcı), bu durum üç ila altı ay daha devam ederse karların tekrar yavaş yavaş 2022 seviyelerine yaklaşacağını söyledi.

Lojistik şirketi OL USA'in CEO'su Alan Baer CNBC'ye gönderdiği e-postada, "2024'teki yüksek oranlara gelince, bu sadece iki ya da üç hafta daha sürse bile VOCC'nin () kar hanesine milyarlarca dolar ekleyebilir" dedi.

Baer, "Bu durum üç ila altı ay boyunca devam ederse, işletme giderleri taşıyıcıların 2021 ve 2022 kaosunda yaşadıklarından daha düşük olacağından karlar yine yavaş yavaş 2022 seviyelerine yaklaşacaktır" dedi.

Gemi İşleten Ortak Taşıyıcılar (VOCC), kargo yönetimi ve taşımacılığından sorumlu gemilere sahip olan ve bunları işleten okyanus taşıyıcılarıdır. Maersk, Evergreen ve COSCO önde gelen VOCC'lerden bazıları.

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