CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Drewry konteyner endeksi 7 hafta sonra ilk kez geriledi

Drewry konteyner endeksi 7 hafta sonra ilk kez geriledi

Kızıldeniz'de gerginliğin devam etmesi ve dünyanın en büyük nakliye şirketlerinin rotalarını güneye çevirmesi ile üst üste 7 hafta artış gösteren navlun fiyatları, geçen hafta geriye döndü.

Oluşturma Tarihi 02 Şubat 2024 09:07

Son Güncelleme Tarihi 02 Şubat 2024 09:07

Denizcilik danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya konteyner endeksi 1 Şubat ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 4 azaldı. Endeks önceki hafta yüzde 5 artış göstermişti.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40'lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 964 dolardan 3 bin 824 dolara indi.

Endekste geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 94'ten yüzde 88'e geriledi.

Shanghai-Genoa hattı yüzde 8 ile en fazla düşüş gösteren bölge olurken, Shanghai-Rotterdam ve Rotterdam-Shanghai hatları yüzde 6 geriledi.

İlginizi Çekebilir
Brezilya Merkez Bankası faiz indirimine devam etti Brezilya Merkez Bankası faiz indirimine devam etti 01 Şubat 2024 09:05
Çin’de Caixin imalat PMI büyümeye işaret etmeye devam etti Çin'de Caixin imalat PMI büyümeye işaret etmeye devam etti 01 Şubat 2024 09:00
Powell: Fed’in bilançosunun tartışmanın zamanı yaklaştı Powell: Fed'in bilançosunun tartışmanın zamanı yaklaştı 01 Şubat 2024 08:58
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 01 Şubat 2024 13:11
ABD Çinli teknoloji şirketlerine yatırımı sürdürüyor ABD Çinli teknoloji şirketlerine yatırımı sürdürüyor 01 Şubat 2024 08:54
Japon sendikası yüzde 6 ücret artışı talep edecek Japon sendikası yüzde 6 ücret artışı talep edecek 01 Şubat 2024 08:51
Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrediyor Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrediyor 01 Şubat 2024 09:12
Yabancı yatırımcılar Çin’de işlem gören hisse senetlerinde satışı sürdürdüler Yabancı yatırımcılar Çin'de işlem gören hisse senetlerinde satışı sürdürdüler 01 Şubat 2024 08:48
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 01 Şubat 2024 10:03
Goldman Sachs Fed ilk faiz indirimi için beklentisini güncelledi Goldman Sachs Fed ilk faiz indirimi için beklentisini güncelledi 01 Şubat 2024 08:45
Çin dünyanın en büyük araç ihracatçısı ünvanını Japonya’dan aldı Çin dünyanın en büyük araç ihracatçısı ünvanını Japonya'dan aldı 01 Şubat 2024 08:42
Almanya’da enflasyon 2021’den bu yana en düşük seviyede Almanya'da enflasyon 2021'den bu yana en düşük seviyede 31 Ocak 2024 16:45
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,31
%0,3313
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
999,01
%-0,0988
DOLAR
995,44
%-0,4559
EURO
1.036,41
%3,6411
ALTIN
1.068,62
%6,8623
BORSA
1.047,69
%4,7685
DOLAR
1.045,66
%4,5658
EURO
1.097,88
%9,7876
ALTIN
1.157,42
%15,7418
BORSA
1.057,92
%5,792
DOLAR
1.072,01
%7,2013
EURO
1.854,83
%85,4829
ALTIN
1.737,37
%73,7372
BORSA
1.620,96
%62,0957
DOLAR
1.656,55
%65,655
EURO
BİST En Aktif Hisseler