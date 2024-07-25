CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Dudley: Fed faiz indirimine bu toplantıda başlamalı

Dudley: Fed faiz indirimine bu toplantıda başlamalı

Eski New York Fed Başkanı Bill Dudley, Fed'in faiz indirimine bu toplantıda başlaması gerektiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 25 Temmuz 2024 09:14

Son Güncelleme Tarihi 25 Temmuz 2024 09:15

Eski New York Fed Başkanı Bill Dudley, ABD ekonomisinin daralma riskini azaltmak için Fed'in faiz indirim döngüsünü Temmuz toplantısı gibi erken bir tarihte başlatması gerektiğini söyledi.

2009-2018 yılları arasında New York Fed Başkanı olarak görev yapan Dudley, Bloomberg Opinion köşesinde yaptığı açıklamada, Fed'in enflasyonist baskıları azaltmak için faiz oranlarını "daha uzun süre yüksek" tutmasını istediğini, ancak şimdi ekonomik faaliyetin daralabileceğine dair işaretlerin arttığını söyledi.

Dudley, "Gerçekler değişti, ben de fikrimi değiştirdim. Fed, tercihen gelecek haftaki politika belirleme toplantısında faiz indirimine gitmeli" diye konuştu.

Dudley'e göre "en endişe verici" durum, üç aylık ortalama işsizlik oranının Sahm Kuralı'nın her zaman ABD'de resesyona işaret ettiği 0,5 eşiğine yaklaşması.

Dudley, "Faizleri düşürerek bir resesyonu savuşturmak için çok geç kalınmış olsa da, şimdi oyalanmak riski gereksiz yere arttırıyor" dedi.

İlginizi Çekebilir
Küresel çip ekipmanı üreticilerinin Çin’deki gelir payı iki katına çıktı Küresel çip ekipmanı üreticilerinin Çin'deki gelir payı iki katına çıktı 24 Temmuz 2024 08:39
Spot Ether ETF’lerinde 1 milyar doların üzerinde işlem gerçekleşti Spot Ether ETF'lerinde 1 milyar doların üzerinde işlem gerçekleşti 24 Temmuz 2024 08:36
API petrol stoklarındaki düşüş 19,4 milyon varile ulaştı API petrol stoklarındaki düşüş 19,4 milyon varile ulaştı 24 Temmuz 2024 08:33
Rusya’da benzin ihracatı ağustosta tekrar yasaklanacak Rusya'da benzin ihracatı ağustosta tekrar yasaklanacak 23 Temmuz 2024 16:42
Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 11,1 milyar lira borçlandı Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 11,1 milyar lira borçlandı 23 Temmuz 2024 15:10
Rusya Çin’e petrol sevkiyatını artırmak istiyor Rusya Çin'e petrol sevkiyatını artırmak istiyor 23 Temmuz 2024 16:38
Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 3,7 trilyon liraya ulaştı Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 3,7 trilyon liraya ulaştı 23 Temmuz 2024 13:21
Brent petrolde küresel talep endişesi yaşanıyor Brent petrolde küresel talep endişesi yaşanıyor 23 Temmuz 2024 09:47
Çin ’varlık kıtlığını’ hafifletmek için Orta Vadeli Kredi Kolaylığı teminatını düşürdü Çin 'varlık kıtlığını' hafifletmek için Orta Vadeli Kredi Kolaylığı teminatını düşürdü 23 Temmuz 2024 09:15
SEC, spot Ethereum ETF’lerinin alım satımına onay verdi SEC, spot Ethereum ETF'lerinin alım satımına onay verdi 23 Temmuz 2024 09:28
Trump Harris’in 2 puan önünde Trump Harris'in 2 puan önünde 23 Temmuz 2024 09:23
Avustralya’da tüketici güveni son üç yılın en büyük haftalık artışını kaydetti Avustralya'da tüketici güveni son üç yılın en büyük haftalık artışını kaydetti 23 Temmuz 2024 09:20
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
BORSA
998,04
%-0,1964
EURO
997,57
%-0,2432
DOLAR
996,88
%-0,3116
ALTIN
986,73
%-1,3266
BORSA
1.136,02
%13,6015
EURO
1.134,07
%13,407
DOLAR
1.299,25
%29,9252
ALTIN
1.020,44
%2,0444
BORSA
1.164,65
%16,4648
EURO
1.145,15
%14,515
DOLAR
1.376,31
%37,6305
ALTIN
1.643,53
%64,353
BORSA
1.799,70
%79,9697
EURO
1.754,61
%75,4611
DOLAR
2.325,23
%132,5225
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler