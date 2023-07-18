Haziran ayında Dünya Bankası'nın başına geçen Ajay Banga G20 Maliye Bakanları toplantısında kredileri artıracak yeni adımlar açıkladı.

Bankanın bilançosunu genişletmek ve ülkelerin iklim değişikliği gibi zorluklarla mücadele etmesini destekleyecek mekanizmalar açıklayan Banga "Hızlı ilerleme kaydediyoruz. Daha iyi bir banka inşa ediyoruz, bu nedenle daha büyük bir bankaya ihtiyacımız olacak" dedi.

Açıklanan yeni bir planla, ülkelerin kredileri geri ödeyememesi durumunda hissedarların kredileri garanti etmesine izin vererek ek kredinin oluşması sağlanacak. Banka 10 yıllık bir dönemde her 1 dolar garanti için 6 dolar yeni kredi oluşturmayı -veya her 5 milyar dolar için 30 milyar dolar- hedeflediğini belirtti.

İkinci bir plana göre banka, hissedarların tahvile yatırım yapmasına izin veren yeni bir karma sermaye aracı çıkarabilecek ve böylece krediyi 6 milyar dolara kadar artırabilecek.

Üçüncü bir planla da Dünya Bankası hükümetler tarafından taahhüt edilen ancak şu anda ödenmemiş olan çağrılabilir sermaye koşullarını genişleterek daha fazla riski üstlenmeyi ve krediyi genişletmeyi hedefliyor.