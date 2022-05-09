Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, Suudi Arabistan'a ait Al-Sharq Bloomberg Televizyonuna Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkede bir süredir gündeme gelen gıda güvenliği ve buğday temini sorunu hakkında kısa açıklamada bulundu.

"LÜBNAN ACİL KREDİYİ ALABİLEN İLK ÜLKE OLDU"

Lübnan'ın, global jeopolitik ve ekonomik krizin sonucu meydana gelen gıda kriziyle başa çıkmak için Dünya Bankası ile bir süredir "acil kredi" üzerinde çalıştığını belirten Selam, "Lübnan acil krediyi alabilen ilk ülke oldu." ifadelerini kullandı.

Selam, "Dünya Bankası, buğday ithalatında kullanılması için 150 milyon dolarlık acil krediye nihai onayı verdi." dedi.

Kredinin onayından sonra yapılacak işlemlere değinen Selam, "15 Mayıs genel seçimlerinden önce krediyi bakanlar kurulunun onayına sunacağız." diye konuştu.