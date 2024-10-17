CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

Dünya Bankası'ndan yeni Avrupa raporu

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya'daki gelişen ekonomilerin çeşitli krizlerin ardından istikrara kavuştuğunu ancak 2000'li yılların başındaki seviyelerin çok altında kaldığını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 17 Ekim 2024 15:28

Son Güncelleme Tarihi 17 Ekim 2024 15:28

Dünya Bankası, "Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme" raporunu yayımladı. Raporda, geçen yıl yüzde 3,5 büyüyen Avrupa ve Orta Asya'daki gelişen ekonomilerin bu yıl yüzde 3,3, gelecek yıl ise yüzde 2,6 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Söz konusu büyüme oranının 2000 ila 2009 yılları arasında ortalama yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleştiğine işaret edilen raporda, "Mevcut seviye, bölgedeki orta gelirli ülkelerin bir veya iki nesil içinde yüksek gelir statüsüne ulaşma hedeflerine ulaşmaları için gerekenin altında." denildi.

Bölgede düşen enflasyon sayesinde bazı merkez bankalarının bu yıl faiz indirim sürecine girebileceği değerlendirmesine yer verilen raporda, kalıcı fiyat baskısına ilişkin endişeler nedeniyle faiz politikasına ilişkin temkinli yaklaşımın da sürdüğü kaydedildi.

Raporda, ekonomik büyümeyi canlandırmak ve yüksek gelirli ülkelerle yakınsamayı artırmak için bölge genelindeki eğitim sistemlerinde, özellikle de yüksek öğrenimde "büyük bir revizyon" yapılması gerektiği yorumuna yer verildi.

Dünya Bankasının Avrupa ve Orta Asya Bölgesi'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Antonella Bassani, raporda yer alan değerlendirmesinde, bölgedeki ülkelerin yüksek enflasyon şoklarını, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerini ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) yavaşlamayı "ustalıkla" atlattığını belirtti.

TÜRKİYE'NİN TURİZMİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ

Avrupa ve Orta Asya'nın gelişen ekonomilerindeki büyümenin, artan ücretler, hükümet destekleri ve düşen enflasyon nedeniyle ortaya çıkan özel tüketim tarafından desteklendiğine işaret edilen raporda, ülkelere yapılan para transferlerinin de bölge ülkelerindeki genişlemeyi desteklemeye devam ettiği kaydedildi.

Turizmin de bölgenin büyüme sürecindeki bir diğer "parlak" unsur olduğunun vurgulandığı raporda, "Türkiye'yi bu yılın ilk yarısında 2018 ve 2019'daki aynı döneme kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha fazla turist ziyaret etti. Ancak mal ihracatındaki toparlanma, AB'deki yavaşlama nedeniyle azaldı." denildi.

Raporda, Rusya'dan sonra bölgenin ikinci büyük ekonomisi Türkiye'deki büyümenin, ekonominin yeniden dengelenmesi, para ve maliye politikalarının normalleşmesi nedeniyle bu yıl yüzde 3,2 gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Yeni Zelanda’nın hizmet sektörü daralma devam etti Yeni Zelanda'nın hizmet sektörü daralma devam etti 14 Ekim 2024 09:53
Çin’in hayal kırıklığı petrol fiyatlarını aşağı çekti Çin'in hayal kırıklığı petrol fiyatlarını aşağı çekti 14 Ekim 2024 09:51
Bitcoin spot ETF’lerine 308 milyon dolarlık net giriş Bitcoin spot ETF'lerine 308 milyon dolarlık net giriş 14 Ekim 2024 09:47
S&P Global: Döviz cinsinden borç temerrütlerinde artış olacak S&P Global: Döviz cinsinden borç temerrütlerinde artış olacak 14 Ekim 2024 09:34
Çin’de deflasyon eğilimi sürüyor Çin'de deflasyon eğilimi sürüyor 13 Ekim 2024 15:11
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek Hazine yarın iki ihale düzenleyecek 13 Ekim 2024 14:52
TSPB kripto varlıklar için rehber hazırlamayı planlıyor TSPB kripto varlıklar için rehber hazırlamayı planlıyor 13 Ekim 2024 11:23
Çin’de bütçeyi canlandıracak somut adımlar es geçildi Çin'de bütçeyi canlandıracak somut adımlar es geçildi 12 Ekim 2024 10:57
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 12 Ekim 2024 10:17
Yurt içinde gözler TCMB’nin para politikasında Yurt içinde gözler TCMB'nin para politikasında 17 Ekim 2024 09:53
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 11 Ekim 2024 09:08
ECB tutanakları gevşemede temkinli duruşa işaret etti ECB tutanakları gevşemede temkinli duruşa işaret etti 10 Ekim 2024 15:49
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler