Dünyada faiz indirim beklentileri erkenden satın alındı

NatWest Markets stratejistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, piyasaların Avrupa Merkez Bankası'nın yakın vadede çok az, ABD Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın ise çok fazla faiz indirimine gideceğini fiyatladığına işaret ettiler.

Stratejistler "Piyasalar beklenen faiz indirimleri temasını Aralık ayında çok fazla coşkuyla yakaladı ve piyasanın ralli çığlığı 'çok fazla çok erken' haline geldikçe bunun çözülmeye devam etme potansiyeli var" değerlendirmesini yaptılar.