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Dünyanın ilk dördüncü nesil nükleer santrali elektrik üretimine başladı

Ulusal Enerji İdaresi ve Çin’e göre, dünyanın ilk dördüncü nesil nükleer enerji santrali olan Shidaowan yüksek sıcaklıklı gaz soğutmalı reaktörü (HTGR) bugün resmi olarak üretime başladı.

Oluşturma Tarihi 06 Aralık 2023 12:23

Son Güncelleme Tarihi 06 Aralık 2023 12:23

Shandong'da bulunan ve tamamen yerli teknolojiyle geliştirilen dünyanın ilk dördüncü nesil nükleer enerji santrali olan Shidaowan yüksek sıcaklıklı gaz soğutmalı reaktör (HTGR) projesi China Huaneng Group, Tsinghua Üniversitesi ve Çin Ulusal Nükleer Şirketi tarafından ortaklaşa geliştirildi.

HTGR nükleer enerji santralinin ana programının baş tasarımcısı ve Tsinghua Üniversitesi Nükleer Enerji ve Yeni Enerji Teknolojisi Enstitüsü Başkanı Zhang Zuoyi, HTGR'nin dördüncü nesil nükleer enerji teknolojisine sahip gelişmiş bir reaktör türü olduğunu ve nükleer enerjinin önemli bir gelişme yönü olduğunu söyledi.

Temel özelliği "güvenlik" olan reaktör, radyoaktif malzemelerin erimesi veya sızmasından kaçınabiliyor. Zhang, bu yeteneğin soğutma kapasitesinin tamamen kaybı durumunda bile herhangi bir müdahale olmaksızın korunduğunu ekledi.

Projeye tasarım ve geliştirme, mühendislik inşaatı, ekipman imalatı, üretim ve işletme konularında uzman 500'den fazla şirket katıldı. Projeden sorumlu Zhang Yanxu, nükleer santralin ekipmanlarının yerlilik oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığını söyledi. Shidaowan HTGR nükleer santralinin inşaatına Aralık 2012'de başlandı ve ilk kez Aralık 2021'de elektrik üretildi.

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