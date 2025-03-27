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Düşen faiz oranları Avro Bölgesi'nde şirketlere verilen kredileri artırıyor

Avro Bölgesi'ndeki bankalar, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimlerinin ardından şirketlere verilen kredileri giderek artırıyor.

Oluşturma Tarihi 27 Mart 2025 15:46

Son Güncelleme Tarihi 27 Mart 2025 15:48

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Şubat 2025'e ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı. Buna göre, yıllık bazda ocakta yüzde 2 büyüyen şirket kredileri, şubatta yüzde 2,2 arttı. Böylece Avro Bölgesi'ndeki şirketlerin yeni kredilere olan talebi, yüzde 2,3 artış gösterdiği Temmuz 2023'ten bu yana geçen yaklaşık 18 ayın en yüksek artışını kaydetti.

Tüketici kredileri ise söz konusu ayda geçen yıla göre yüzde 1,5 arttı. Tüketici kredileri ocakta yüzde 1,3 artmıştı.

Şubatta M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 4 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 3,8'in üstünde gerçekleşti.

ECB FAİZ İNDİRİMİ

Öte yandan 17 Nisan'da gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor.

ECB, 6 Mart'ta piyasa beklentileri doğrultusunda güvercin tutumunu sürdürerek zayıflayan ekonomiye karşı altıncı faiz indirimine gitmişti.

Banka mevduat faiz oranını yüzde 2,75'ten yüzde 2,50'ye indirdi. ECB, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,65 ve yüzde 2,90'a çekmişti.

Bu arada Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,3'e inmişti.

ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.

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