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DWS ekonomistinden ECB yorumu: Enflasyon hedefine hızlı şekilde ulaşamayacak

DWS ekonomisti Ulrike Kastens, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2 enflasyon hedefine hızlı bir şekilde ulaşamayacağını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 31 Temmuz 2024 14:59

Son Güncelleme Tarihi 31 Temmuz 2024 15:00

DWS ekonomisti Ulrike Kastens, Euro Bölgesi enflasyon verilerinin Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik enflasyon hedefine hızlı bir şekilde ulaşılamayacağını gösterdiğini savundu.

Kastens'e göre hizmet sektöründeki yüksek ücretler fiyat artışlarının yüksek seyretmeye devam edeceğini ve enflasyonun önümüzdeki aylarda yatay bir seyir izleyeceğini gösteriyor.

"Bununla birlikte, özellikle ekonominin merkez bankasının projeksiyonlarında beklediğinden daha fazla zayıflayacağı düşünüldüğünde, bu durum ECB'nin para politikasını değiştirmeyecektir" diye konuşan Kastens, bir sonraki faiz indiriminin Eylül ayında yapılacağını öngördüklerini söyledi.

Kastens, "Orta vadede enflasyon hedefine ulaşma ihtimali olduğu sürece, ECB para politikasında daha fazla ayarlama yapmaya hazır olmalıdır" dedi.

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