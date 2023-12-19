ECB 20 banka için sermaye zorunluluklarını artırdı

Euro bölgesi bankacılık sektörüne ilişkin yıllık değerlendirmesini sunan ECB, 20 büyük bankaya sorunlu kredileri (NPE) nedeniyle sermaye "eklentileri" uyguladığını belirtti.

ECB, "Bu vakalarda, ECB'nin teminat beklentilerine göre bir eksiklik tespit edildi, çünkü eski sorunlu kredilerden kaynaklanan riskler için teminatın yetersiz olduğu değerlendirildi" dedi.

Banka, "Yüksek faiz ortamının hem bazı fonlama kaynaklarının oynaklığını hem de bankaların fonlama maliyetlerini orta vadede, tam da önemli miktarda merkez bankası fonlamasının değiştirileceği bir dönemde artırması bekleniyor" dedi.

ECB, zayıf ekonomik ortam nedeniyle banakların varlık kalitesinin bozulduğuna dair bazı erken işaretler olduğunu ve bunun sorunlu kredi stokunu artırabileceğini de sözlerine ekledi.

Euro Bölgesi bankalarının geneli için CET1 sermaye yeterlilik oranının yüzde 10,7'den yüzde 11,1'e yüksediğini de belirtti.