Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi bugünkü toplantısında faizi bir kez daha artırdı. Son 8 toplantıdır faiz artırımına giden ECB, bugünkü 25 baz puanlık artırım ile birlikte mevduat faizi son 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,50'ye çıktı.

Yönetim Konseyi toplantısının ardından yapılan açıklamada, faizde tepe noktasının ufukta görünmeye başladığını belirtirken, tartışmaların faizlerin ne kadar süre yüksek tutulacağına kaymaya başladığını da vurguladı.

ECB açıklamasında, "Yönetim Konseyi'nin gelecekteki kararları, faiz oranlarının yüzde 2 enflasyon hedefine zamanında dönülmesini başarmak için yeterince sınırlayıcı seviyelere getirilmesini sağlayacak" denildi.

Faiz kararının ardından yapıman açıklamada, ECB uzmanlarının enerji ve gıda hariç enflasyon için bu yıl ve gelecek yıla ilişkin projeksiyonlarının, geçmişteki yukarı yönlü sürprizlere ve güçlü iş gücü piyasasının dezenflasyon hızına etkilerine işaret ederek, yukarı yönlü revize ettiklerini de vurguladı.

ECB'nin faiz artırımlarının devam edeceği sinyali vermesi sonrası EURUSD 1,08658 ile 17 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

ECB uzmanların 2023, 2024 ve 2025 için enflasyon tahminleri yüzde 5,4, 3,0 ve yüzde 2,2 olarak ortaya koydular. Çekirdek enflasyon beklentileri yüzde 5,1, 3,0 ve 2,3 oldu.