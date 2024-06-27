ECB Baş Ekonomisti: Aşağı yönlü sürprizler olursa hazırız

ECB Baş Ekonomist Philip Lane, Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomideki belirsizlik ortamında bir sonraki politika adımlarına karar verirken her türlü sürprize yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

Lane, bugün yayınlanan bir ECB podcast'inde "Merkez bankası çevik olacak. Her toplantı için gelen bilgilere yanıt vereceğiz" dedi.

"Eğer yukarı yönlü sürprizler olursa, açıkça daha az şey yapacağız" diye konuşan Lane, "Daha hızlı hareket edebileceğimiz aşağı yönlü sürprizler olursa hazırız" ifadelerini kullandı.