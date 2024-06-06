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ECB Başkanı: Belirli bir faiz patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lagarde, "Belirli bir faiz patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz" dedi.

Oluşturma Tarihi 06 Haziran 2024 16:35

Avrupa Merkez Bankası(ECB) borçlanma maliyetlerini rekor seviyelerden düşürerek yüksek enflasyonla mücadelesinde ilerleme kaydettiğini kabul etti ancak aynı zamanda enflasyonun gelecek yıla kadar çok yüksek kalmaya devam edecek olması nedeniyle bu mücadelenin henüz kazanılmadığının da sinyalini verdi.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın politika toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalada şunları söyledi:

"Yönetim Konseyi bugün ECB'nin üç temel faiz oranını 25 baz puan düşürme kararı aldı. Enflasyonun orta vadeli hedefimiz olan %2'ye zamanında ulaşmasını sağlamaya kararlıyız. Bu amaca ulaşmak için gerekli olduğu sürece politika faiz oranlarını yeterince kısıtlayıcı tutacağız. Uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edeceğiz. Özellikle faiz oranı kararlarımız, gelen ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümüne, enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmelerimize dayanacaktır. Belirli bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz.

Her halükarda, enflasyonun orta vadeli hedefimize geri dönmesini sağlamak ve para politikası aktarımının düzgün işleyişini korumak için görev alanımız dahilindeki tüm araçlarımızı ayarlamaya hazırız.

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