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ECB Başkanı: Eflasyonun %2'ye ulaşması beklenmeyecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin "gerekli kararları" almak için enflasyon %2'ye ulaşana kadar beklemeyeceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 12 Nisan 2024 09:33

Son Güncelleme Tarihi 12 Nisan 2024 09:33

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde düzenlediği basın toplantısında, Banka'nın "gerekli kararları" almak için enflasyon %2'ye ulaşana kadar beklemeyeceğini belirtti.

Lagarde, Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümeye yönelik risklerin "aşağı yönlü olmaya devam ettiğini" söyledi.

"Para politikasının etkilerinin beklenenden daha güçlü olması halinde büyüme daha düşük olabilir. Daha zayıf bir dünya ekonomisi ya da küresel ticarette daha fazla yavaşlama da Euro bölgesi büyümesi üzerinde baskı yaratacaktır" diye konuşan Lagarde, Orta Doğu'daki krizin yanı sıra Ukrayna'daki savaşın da önemli bir jeopolitik risk kaynağı olmaya devam ettiğini yineleyerek, bunun "firmaların ve hane halklarının geleceğe daha az güven duymasına neden olabileceğini" sözlerine ekledi.

Öte yandan, enflasyonun hedeflenen %2'ye beklenenden daha hızlı düşmesi halinde büyümenin daha yüksek olabileceğini belirten Lagarde, ECB'nin enflasyonda doğrusal olmayan bir düşüş öngördüğünü vurguladı.

Lagarde,"Birkaç üye Nisan ayında aldığımız sınırlı verilere dayanarak [faiz oranlarını düşürmek için enflasyon konusunda] yeterince güvende hissetti. Ancak, Haziran ayında çok daha fazla veri aldığımızda güveni pekiştirme ihtiyacı konusunda rahat olan üyelerin çok büyük bir çoğunluğunun fikir birliğine varmaya karar verdiler."

Lagarde daha önce enflasyonun önümüzdeki aylarda "mevcut seviyeler etrafında dalgalanmasının" beklendiğini ancak gelecek yıl %2 hedefine ulaşması gerektiğini belirtmişti.

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