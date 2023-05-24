Frankfurter Rundschau gazetesine bir makale yazan ECB Başkanı Christine Lagarde, "Yıllarca süren düşük enflasyonun ardından, şu anda enflasyon çok yüksek ve uzun süre yüksek kalmaya devam edecek. Bu paranın değerini, satın alma gücünü azaltıyor ve Euro Bölgesi'nde insanları, şirketleri etkiliyor, özellikle de toplumun en kırılgan kesimlerini" ifadelerini kullandı.

Lagarde, ECB'nin enflasyon ile mücadele için faizleri "yeterince sınırlayıcı seviyelere" yükseltmeyi sürdürmeye hazır olduğunu da vurguladı.