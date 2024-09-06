ECB faiz oranlarını hızlı düşürerek tepki vermeyecek

Analistler arasında yapılan bir ankete göre, Avrupa Merkez Bankası (ECB) zayıflayan Euro bölgesi ekonomisine faiz oranlarını daha hızlı düşürerek tepki vermeyecek.

Bloomberg tarafından yapılan ankete katılanlar ECB'nin Haziran ayında mevduat faizinde yaptığı ilk indirimin ardından önümüzdeki hafta bir indirim daha yapmasını ve önümüzdeki Eylül ayında %2,5'e ulaşana kadar bu üç aylık hızı sürdürmesini bekliyorlar. Borçlanma maliyetlerinin 2026 yılına kadar bu seviyede kalacağını düşünüyorlar.

Scope Ratings ekonomistlerinden Dennis Shen, 20 ülkeli bloktaki son kırılganlığın "daha destekleyici para politikası için argümanları güçlendirdiğini" söyledi. Çoğu kişi Başkan Christine Lagarde'ın, ECB'nin gelen verileri değerlendirmeye verdiği önem doğrultusunda, faizlerin nereye gideceği konusunda net sinyaller vermesini beklemiyor. Yönetim Konseyi içinde ekonomiye ilişkin farklı görüşler olduğu için Lagarde tüm seçenekleri açık tutabilir.

SEB stratejisti Jussi Hiljanen, "Lagarde'ın asıl zorluğu, görüş farklılıklarına rağmen tutarlı bir politika görünümü sunmaktır; bu da verilere bağlı bir yaklaşımı vurgulamaya devam ederek ve herhangi bir faiz patikasına önceden taahhütte bulunmayarak başarılabilir," dedi.