Konuya yakın iki kaynağın Reuters'a verdikleri bilgiye göre, Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları Yönetim Konseyi toplantısında yüksek enflasyonla mücadelenin bir parçası olarak bankaların zorunlu rezervlerini iki katına çıkarmayı tartıştılar.

Kaynaklar, önerinin toplantıdaki politika yapıcıların çoğunluğu tarafından desteklenmediğini ancak ECB'nin bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını yönlendirmeye yönelik genel çerçevesini gözden geçirdiğinde geri gelebileceğini ifade ettiler.

Bankaların zorunlu karşılıklarının mevduatların ve diğer bazı fon kaynaklarının yüzde 1'inden yüzde 2'sine yükseltilmesi, bankacılık sisteminden daha fazla nakit çekilmesini sağlayacak ve dolayısıyla ECB'nin borçlanma maliyetlerini yükseltme ve enflasyonu düşürme çabalarına katkıda bulunacak.

ECB, Yönetim Konseyi toplantısında faiz olarak ödediği miktarı ve muhtemel zararlarını kontrol altına almak için bankaların asgari rezervlerini yeniden ücretlendirmeyi durdurmaya karar verdi. ECB şu anda kredi verenlerin zorunlu rezervlerini, minimumun üzerinde tutulan rezervler olan mevduatlarıyla aynı şekilde ücretlendiriyor.

ECB'den yapılan açıklamada, "Bugün asgari rezervlere ödenen ücreti azaltma kararı rezervlere ödenmesi gereken toplam faiz miktarını azaltarak para politikasının etkinliğini artıracaktır" denildi.

Amsterdam'daki AFS Group'ta kıdemli bir analist olan Arne Petimezas, kararın ECB'ye yılda yaklaşık 6 milyar avro tasarruf sağlayacağını hesapladı.

Petimezas, "ECB bu hamleyi para politikasının tekliğini korumak için tasarlanmış olarak satmaya çalışsa da, gerçekte tamamen kar odaklıdır. ECB, bankaların zorunlu ve fazla rezervlerine nispeten yüksek bir nominal oran öderken, tahvil portföyünden (genellikle negatif getirilerle satın alınan) büyük ölçüde kan kaybediyor" dedi.