Bloomberg News'un haberine göre ECB üyeleri, Ukrayna savaşına nasıl yanıt verileceği konusunda farklı görüşlere sahip olsalar da faizlerin artırılması ihtiyacı konusunda aynı noktaya gelmeye giderek yaklaşıyorlar.

Netixis ekonomisti Dirk Schumacher, "Veriler konusunda görüş ayrılıkları olabilir, ancak herkes normalleşmenin olması gerektiğini görebilir. Burada tek soru normalleşme için ne kadar büyük tedbirlerde ihtiyaç olacağı ve bunun hızı" diye konuştu.

Ancak ECB üyelerinin bu hafta Frankfurt'ta yapacakları toplantıda bu konularda bir karar alınması beklenmiyor.

Goldman Sachs ekonomistleri, ECB'den ilk faiz artırımını Eylül'de bekliyor.

Bundesbank Başkanı Nagel ve Hollanda MB Başkanı Knot, ECB Yönetim Konseyi içinde faiz artırımı en güçlü savunan isimler. Avusturya, Belçika ve Solvenya merkez bankalarının başkanrları da ilki Eylül'de olmam üzere 2022'de 2 faiz artırımı taraftarılar.