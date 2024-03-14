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ECB üyesi '2 kez faiz indirmeliyiz' diyerek açıkladı

ECB Yönetim Konseyi üyesi Yannis Stournaras, faiz indirimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Stournaras, "Ağustos ayındaki yaz tatilinden önce 2 kez faiz indirmeliyiz" dedi.

Oluşturma Tarihi 14 Mart 2024 12:07

Son Güncelleme Tarihi 14 Mart 2024 12:07

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Yunanistan MB Başkanı Yannis Stournaras'a göre Avrupa Merkez Bankası, Ağustos ayındaki yaz tatilinden önce borçlanma maliyetlerini iki kez düşürmeli.

ECB'nin Fed'den önce faiz indiremeyeceği görüşüne katılmadığını belirten Stournaras, bu yıl 4 faiz indirimi yapılmasının makul olduğunu ifade etti.

Stournaras, "Para politikamızın çok kısıtlayıcı hale gelmemesi için faiz indirimlerine yakında başlamamız gerekiyor. "Yaz tatilinden önce iki faiz indirimi yapmak uygun ve yıl boyunca dört hamle makul görünüyor. Bu açıdan piyasaların beklentilerine katılıyorum" dedi.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın geçen haftaki yorumlarını tekrarlayaran Stournaras, "Nisan toplantısından önce, özellikle 2024'ün başındaki ücretlerle ilgili çok az yeni bilgiye sahip olacağız - ancak Haziran toplantısından önce çok daha fazla veri alacağız. Bence Nisan ayında faizleri düşürmek için ekonominin çöktüğünü görmemiz gerekecek ve ben bunu beklemiyorum" dedi.

Euro bölgesinde ekonomik büyümenin beklenenden çok daha zayıf olduğunu ve risklerin aşağı yönlü olduğunu, enflasyonun ise önemli ölçüde düştüğünü ve risklerin dengelendiğini ifade eden Stournaras, ayrıca, reel ücretlerin ancak 2025 yılında salgın öncesi seviyeye ulaşacağını vurgulayarak hala güçlü olan nominal ücret artışlarını küçümsedi.

"Yani ücretler hala enflasyonu yakalıyor, enflasyona öncülük etmiyor. Ücret-fiyat sarmalı riskini abartmamalıyız" diye konuşan Stournaras, "nominal ücret artışı ılımlı seyrediyor ve karlar ücret artışlarının bir kısmını absorbe ediyor." dedi.

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