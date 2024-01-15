ECB üyesi: Bu yıl hiç faiz indirimi olmaması mümkün

ECBYönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann, Avrupa Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerine meydan okuyabileceğini ve 2024 yılı boyunca faiz indirimlerine başlamayı erteleyebileceğini söyledi.

Avusturya Merkez Bankası Başkanı CNBC'ye verdiği demeçte, ilk faiz indiriminin Nisan ayında yapılmasını isteyenlerle ilgili olarak, "Korkarım Davos'tan ayrılırken bu insanlar derin bir hayal kırıklığına uğrayacaklar" dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda CNBC'den Steve Sedgwick'e konuşan Sedgwick, "Henüz kesintilerden bahsedeceğimizi düşünmüyorum, çünkü bahsetmemeliyiz. Son haftalarda gördüğümüz her şey ters yöne işaret ediyor, bu nedenle bu yıl hiç kesinti olmayacağını bile öngörebilirim" dedi.

Holzmann'a göre, süregelen enflasyondan kaynaklanan tehditler Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl faiz oranlarını düşürmesini engelleyecek.

Holzmann, Dünya Ekonomik Fuorumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Davos kasabasında verdiği bir mülakatta, Euro bölgesi ekonomisinin son zamanlarda hayal kırıklığına uğradığını ve dördüncü çeyrek sonuçları açıklandığında yetkililerin muhtemelen fazla iyimser olduğunu kanıtlayacağını söyledi. Aynı zamanda, Orta Doğu'daki gibi jeopolitik çatışmalar, tedarik zincirlerini ve enerji piyasalarını bozma riski taşıyor ve ECB'nin görmezden gelemeyeceği fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.

Holzmann yaptığı açıklamada, "Jeopolitik tehdit arttı çünkü şimdiye kadar Husiler tarafından gördüklerimiz, Süveyş Kanalı'nı etkileyecek ve oradaki fiyatları artıracak çok daha geniş tabanlı bir şeyin uvertürü olabilir. 2024 için faiz indirimine hiç güvenmemeliyiz." dedi.Holzmann, Yönetim Konseyi'nin değerlendirmesinin geçtiğimiz aylarda "biraz daha şüpheci" hale geldiğini söyledi. Avro bölgesi için dördüncü çeyrek verileri 30 Ocak'ta yayınlanacak ve Holzmann, sonrasında "biraz daha az iyimser olacağımızdan" korktuğunu söyledi.