CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem ECB üyesi: Bu yıl hiç faiz indirimi olmaması mümkün

ECB üyesi: Bu yıl hiç faiz indirimi olmaması mümkün

ECB Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann, Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl içerisinde hiç faiz indirimine gitmeme ihtimalini belirtti.

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2024 16:30

Son Güncelleme Tarihi 15 Ocak 2024 16:30

ECBYönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann, Avrupa Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerine meydan okuyabileceğini ve 2024 yılı boyunca faiz indirimlerine başlamayı erteleyebileceğini söyledi.

Avusturya Merkez Bankası Başkanı CNBC'ye verdiği demeçte, ilk faiz indiriminin Nisan ayında yapılmasını isteyenlerle ilgili olarak, "Korkarım Davos'tan ayrılırken bu insanlar derin bir hayal kırıklığına uğrayacaklar" dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda CNBC'den Steve Sedgwick'e konuşan Sedgwick, "Henüz kesintilerden bahsedeceğimizi düşünmüyorum, çünkü bahsetmemeliyiz. Son haftalarda gördüğümüz her şey ters yöne işaret ediyor, bu nedenle bu yıl hiç kesinti olmayacağını bile öngörebilirim" dedi.

Holzmann'a göre, süregelen enflasyondan kaynaklanan tehditler Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl faiz oranlarını düşürmesini engelleyecek.

Holzmann, Dünya Ekonomik Fuorumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Davos kasabasında verdiği bir mülakatta, Euro bölgesi ekonomisinin son zamanlarda hayal kırıklığına uğradığını ve dördüncü çeyrek sonuçları açıklandığında yetkililerin muhtemelen fazla iyimser olduğunu kanıtlayacağını söyledi. Aynı zamanda, Orta Doğu'daki gibi jeopolitik çatışmalar, tedarik zincirlerini ve enerji piyasalarını bozma riski taşıyor ve ECB'nin görmezden gelemeyeceği fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.

Holzmann yaptığı açıklamada, "Jeopolitik tehdit arttı çünkü şimdiye kadar Husiler tarafından gördüklerimiz, Süveyş Kanalı'nı etkileyecek ve oradaki fiyatları artıracak çok daha geniş tabanlı bir şeyin uvertürü olabilir. 2024 için faiz indirimine hiç güvenmemeliyiz." dedi.Holzmann, Yönetim Konseyi'nin değerlendirmesinin geçtiğimiz aylarda "biraz daha şüpheci" hale geldiğini söyledi. Avro bölgesi için dördüncü çeyrek verileri 30 Ocak'ta yayınlanacak ve Holzmann, sonrasında "biraz daha az iyimser olacağımızdan" korktuğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir
Japonya’dan 100 milyar yenlik yardım Japonya'dan 100 milyar yenlik yardım 14 Ocak 2024 17:11
EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Kanun teklifi Meclis’e geliyor! İşte refah payı ve en düşük emekli maaşı için 2 hesap EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Kanun teklifi Meclis'e geliyor! İşte refah payı ve en düşük emekli maaşı için 2 hesap 14 Ocak 2024 14:29
Altın gram fiyatı psikolojik sınıra yöneldi! İslam Memiş rakam vererek açıkladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün kaç TL? Altın gram fiyatı psikolojik sınıra yöneldi! İslam Memiş rakam vererek açıkladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün kaç TL? 14 Ocak 2024 11:37
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı 15 Ocak 2024 10:03
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı 15 Ocak 2024 09:09
ABD’den Husilere destek veren iki şirkete daha yaptırım ABD'den Husilere destek veren iki şirkete daha yaptırım 13 Ocak 2024 13:59
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündeminde Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündeminde 13 Ocak 2024 11:19
ABD’de ilk bilançolar beklentileri karşılamadı ABD'de ilk bilançolar beklentileri karşılamadı 13 Ocak 2024 09:47
Citigroup 20 bin kişiyi işten çıkaracak Citigroup 20 bin kişiyi işten çıkaracak 13 Ocak 2024 09:44
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 13 Ocak 2024 09:19
Çin’den Kızıldeniz’deki gerilimde taraflara itidal çağrısı Çin'den Kızıldeniz'deki gerilimde taraflara itidal çağrısı 12 Ocak 2024 17:31
ABD’de ÜFE beklentilerin altında gerçekleşti ABD'de ÜFE beklentilerin altında gerçekleşti 12 Ocak 2024 16:45
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,37
%0,4374
BORSA
1.003,11
%0,3113
ALTIN
998,34
%-0,166
DOLAR
997,57
%-0,2429
EURO
1.051,47
%5,1473
BORSA
1.024,25
%2,4249
ALTIN
1.039,05
%3,9046
DOLAR
1.048,85
%4,8851
EURO
1.026,62
%2,6621
BORSA
1.084,99
%8,4993
ALTIN
1.049,20
%4,9197
DOLAR
1.075,29
%7,5286
EURO
1.609,15
%60,9153
BORSA
1.833,06
%83,3062
ALTIN
1.607,59
%60,7592
DOLAR
1.661,61
%66,1608
EURO
BİST En Aktif Hisseler