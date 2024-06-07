ECB üyesi: Bundan sonraki adımlarda veri odaklı olunacak

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya MB Başkanı Robert Holzmann, Konsey'de faiz indirimine karşı çıkan tek üye olduğunu doğruladı ve ECB'nin bundan sonraki adımlarının veri odaklı olmasını umduğunu söyledi.

Holzmann düzenlediği basın toplantısında piyasaların bu hamleyi "şahin bir indirim" olarak yorumladığını söyledi.

Holzmann, meslektaşlarının bu ay bir faiz indirimi sinyali vermekte çok ileri gidip gitmedikleri ve bu tür sinyallerin değişmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda, bunun şahin bir indirim olarak görülmesinin ECB'nin gelecekte daha temkinli hareket edeceğini gösterdiğini savundu.