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ECB üyesi Centeno: Faizlerin kademeli bir şekilde düşmesini tercih ederim

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Portekiz Merkez Bankası Başkanı Mario Centeno, faizlerin kademeli bir şekilde düşmesini tercih edeceğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2024 09:28

Son Güncelleme Tarihi 12 Şubat 2024 09:28

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Portekiz Merkez Bankası Başkanı Mario Centeno, faiz oranlarının daha hızlı düşmesi yerine kademeli ve istikrarlı bir şekilde düşmesini tercih edeceğini söyledi.

TSF radyosunun internet sitesine konuşan Centeno, "İstikrar mantığında, faiz oranlarının aceleyle değil, tereddüt etmeden kademeli bir şekilde düşmesini tercih ederim. Normalde, merkez bankaları daha hızlı hareket etmek zorunda kaldıklarında, bu süreçte bir şeylerin iyi gitmediği anlamına gelir" dedi.

"Elimizdeki tüm göstergeler enflasyonun düşmekte olduğunu gösteriyor - gerçekte, yükseldiği hızdan daha hızlı bir şekilde. Orta vadede enflasyon için %2'lik bir hedefimiz var" diye konuşan Centeno, "Faiz oranlarında indirim sadece enflasyon %2'ye ulaştığında gerçekleşmez. İşler böyle yürümüyor, çünkü bu rakama doğru bir yakınsama olduğunu biliyoruz. Ve bu yakınsama sabitlendiği, sağlam ve sürdürülebilir olduğu sürece para politikası tepki verebilir ve vermelidir. Para politikasının kredibilitesinin en önemli unsuru enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığımızdır, çünkü enflasyonun faiz oranlarındaki artıştan bekleyebileceğimizden daha büyük olumsuz etkileri vardır" ifadelerini kullandı.

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