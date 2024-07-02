ECB üyesi Centeno: Enflasyon tahminlerimizin doğruluğu kanıtlandı

Toplantıdan toplantıya değerlendirme yaklaşımına fırsat vermek gerektiğini belirten ECB Yönetim Konseyi üyesi Mario Centeno, yetkililerin görünümü değerlendirirken ihtiyatlı olmaları gerektiğini, ancak son verilerin bazılarının ECB'nin tahminlerinin doğruluğunu kanıtladığını vurguladı.

Centeno, "Aldığımız son rakamlar tahminimizin doğruluğunu kanıtladı ve bu bize enflasyonun zamanında %2'ye düşeceği konusunda güven veriyor. Ve bu güven, doğru çıkan bu tahminle birlikte arttıkça, her toplantıya bakabileceğimizi ve bize ihtiyatlılık düzeyi sağlayan kararlar alabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.