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ECB üyesi: Daha fazla faiz indirimi muhtemel

ECB Yönetim Konseyi üyesi Bostjan Vasle, "Enflasyon yavaşlama gerçekleşir ise daha fazla faiz indirimi muhtemel" ifadelerini kullandı.

Oluşturma Tarihi 13 Haziran 2024 12:20

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Slovenya Merkez Bankası Başkanı Bostjan Vasle'ye göre, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonda daha fazla yavaşlama beklentisinin gerçekleşmesi halinde daha fazla faiz indirimi yapılması muhtemel.

Vasle, "Temel senaryo gerçekleşir ve veriler olumlu olursa, muhtemelen bu yıl ve ardından gelecek yıl daha fazla faiz indirimi bekleyebiliriz. Aksi takdirde, daha ileri adımlar için biraz daha beklemek uygun olacaktır" dedi.

Estonya MB Başkanı Madis Muller de Haziran ayındaki hamleye rağmen borçlanma maliyetlerinin yüksek kalmaya devam edeceğini vurguladı.

"Hedefimize ulaşmak için faiz oranlarının muhtemelen bir süre daha ortalamanın üzerinde kalması gerekiyor" diyen Muller, "bir sonraki faiz düşüşlerinin ne zaman gerçekleşebileceğini söylemek için henüz çok erken. Mayıs ayındaki ilk Euro bölgesi enflasyon tahmininde gördüğümüz gibi, enflasyonun hızı geçici olarak yeniden hızlanabilir. Henüz hedefe ulaşmış değiliz" dedi.

Vasle de aynı fikirde ve tüketici fiyatlarına yönelik tehditlerin devam ettiği konusunda uyarıda bulundu.

Vasle, ücretler, ekonomik büyüme ve jeopolitik konulardaki "görece güçlü" ivmeye atıfta bulunarak, "Dezenflasyon sürecinin yavaşlayabileceğine dair hala birçok risk var" dedi.

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