ECB üyesi De Cos: Mart ayında açıklanacak projeksiyonlar faiz indirimi zamanlaması için çok önemli

ECB Yönetim Konseyi üyesi Pablo Hernandez de Cos'a göre, Avrupa Merkez Bankası'nın Mart ayında açıklayacağı yeni enflasyon ve ekonomik büyüme görünümü, faiz oranlarını ne zaman düşürmeye başlayacağına karar vermesinde çok önemli olacak.

İspanya Merkez Bankası Başkanı de Cos, Politis'e verdiği mülakatta, "Projeksiyonlar, ilk olarak, ilgili riskleri göz önünde bulundurarak %2'lik orta vadeli hedefimize ulaşılacağından yeterince emin olup olamayacağımızı ve ikinci olarak da simetrik hedefimize ulaşmakla uyumlu faiz patikasını değerlendirmek için kilit öneme sahip olacak" dedi.

"Son çeyreklerde tahmin hataları çok küçük ve hatta negatif oldu, bu da enflasyon rakamlarının tahminlerin bir miktar altında kaldığı anlamına geliyor" değerlendirmesini yapan De Cos, 20 ülke ekonomisindeki dezenflasyonun "oldukça ilerlemiş" olduğunu ve "önümüzdeki çeyreklerde de devam edeceğini" düşünüyor.