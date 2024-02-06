ECB üyesi 'Faiz indirimi olacağından eminim' diyerek açıkladı

İspanya MB Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Pablo Hernandez de Cos, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonun %2'lik hedefine geri döndüğüne şu anda güvendiğini ve bir sonraki haminin faiz oranlarını düşürmek yönünde olacağından emin olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan De Cos, "Avrupa vatandaşları için bir sonraki adımın faiz indirimi olacağından emin olduğumuzu bilmek zaten çok önemli. Bence zamanlama konusunda kesin konuşmamak da akıllıca olur" dedi.