ECB üyesi: Faiz oranlarını düşürebilmesi için ücretler konusunda kesinliğe sahip olunması gerekiyor

ECB Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot, Hollanda devlet kanalı NPO1'e verdiği demeçte, enflasyonu 2025 yılında ECB'nin %2'lik hedefine geri getirmek için "inandırıcı bir görünüm" olduğunu söyledi.

Daha şahin faiz belirleyicileri arasında yer alan Knot, "Bulmacanın eksik olan tek parçası, ücret artışının daha yavaş enflasyona uyum sağlayacağına dair kesin inançtır. Bulmacanın bu parçası yerine oturduğunda, faiz oranını biraz düşürebileceğiz." dedi.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau'nun La Tribune Dimanche gazetesine verdiği mülakatta önümüzdeki toplantılarda tüm seçeneklerin açık olduğunu söylemesiyle, daha hızlı bir zaman çizelgesi de bu hafta sonu ek mühimmat kazandı.

Knot, "Sürdürülebilir fiyat istikrarına ancak ücretlerdeki artış %2,5 civarına geri dönerse sahip olabiliriz - Avrupa'daki son ücret artışı %5 seviyesinde. Bu yörünge bir günden diğerine gerçekleşmeyecektir" dedi.