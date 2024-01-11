ECB üyesi: Faizlerin düşürülmesini konuşmak için erken

Sosyal medya platformu üzerinden bir soru-cevap oturumunda konuşan ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, "Faiz indirimlerini tartışmak için henüz çok erken. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefimize döndüğünden emin olana kadar temel politika faiz oranlarımızı kısıtlayıcı seviyelerde tutacağız. Bunun için dezenflasyonist süreci teyit eden ilave verilere ihtiyaç var" dedi.

Politika yapıcılar ve yatırımcılar arasındaki farklı görünümle ilgili bir soruya yanıt veren Schnabel, merkez bankası tarafında bir güvenilirlik eksikliği görmediğini söyledi.

"Gelecekteki ekonomik gelişmeler ve enflasyon görünümü konusunda farklı görüşler olabilir" diye konuşan Schnabel ayrıca "finansal koşulların öngörülenden daha fazla gevşediğini" vurgulayarak, bu gevşemenin beklenen faiz indirimleriyle bağlantılı olduğunu açıkladı.

En kötü dönem sona ermiş olsa bile Euro Bölgesi ekonomisinin durgun bir görünüm sergilediğini ifade eden Schnabel, "Duyarlılık göstergelerinin dibe vurduğuna dair kanıtlar var, ancak kısa vadeli ekonomik görünüm tahminlerimiz doğrultusunda zayıf kalmaya devam ediyor" dedi.