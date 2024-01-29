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ECB üyesi: Haziran'da faiz indirimi olasılığı daha yüksek

Slovak Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, "ECB'nin Haziran ayında faiz indirimine gidilme olasılığı Nisan ayından daha yüksek" açıklamasında bulundu.

Oluşturma Tarihi 29 Ocak 2024 13:20

Son Güncelleme Tarihi 29 Ocak 2024 13:20

Slovak Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bir sonraki hamlesinin faiz indirimi olacağını ve ancak bir indirimin Nisan ayından ziyade Haziran ayında gelmesinin daha muhtemel olduğunu söyledi.

Kazimir, "Bir sonraki hamle bir indirim olacak ve bu bizim erişimimiz dahilinde. Nisan ya da Haziran ayında kesin zamanlamanın kararın etkisi açısından ikincil önemde olduğuna eminim. İkincisi daha olası görünüyor, ancak zamanlama konusunda erken sonuçlara varmayacağım" dedi.

Kazimir, ECB'nin önemli kararlar almadan önce sabırlı olması gerektiğini ve ECB'nin Mart projeksiyonları ile birlikte gelecek enflasyon rakamlarının çok önemli olacağını söyledi.

Yatırımcılar şu anda bu yıl 140 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor ve ilk hamlenin Nisan ayında gelme olasılığını %100'e yakın görüyor.

Kazimir, "Bana göre erken bir indirimin riskleri, biraz daha geç hareket etmenin risklerinden çok daha büyük. Biz eğrinin gerisinde değiliz; daha çok piyasa eğrinin önüne geçti" ifadelerini kullandı.

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