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ECB üyesi Holzman: İndirime karşı değilim

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya MB Başkmanı Robert Holzmann, indirime karşı olmadığını ancak çok erken indirime gitmek istemediğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 26 Ağustos 2024 08:52

Son Güncelleme Tarihi 26 Ağustos 2024 08:53

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya MB Başkmanı Robert Holzmann, birçok meslektaşının faiz indirimi sinyali vermesine rağmen, faiz oranlarının önümüzdeki ay düşürülmesinin kesin olmadığı uyarısında bulundu.

"Her zaman olduğu gibi, karar gününe kadar çekincelerimi koruyorum ve elimizde bir dizi veri olacak" diye konuşan Holzman, "Bence verilere daha dikkatli bakmamız gerekiyor. Umarım bunu yapabiliriz, indirime karşı değilim ama korkarım ki çok erken bir indirim yapmak istemiyorum" diye konuştu.

Yatırımcılar ECB'nin üç hafta sonra yapacağı toplantıda faiz indirimine gideceğini açıklamasını beklese de yetkililer kararın bu süre zarfında gelecek verilere bağlı olduğunu vurguluyor. Bazılarına göre, Avrupa ekonomisinde - özellikle Almanya'da - artan zayıflık yeni bir indirimi daha olası kılıyor.

Haziran ayında ECB'nin ilk faiz indirimine karşı çıkan tek muhalif olan Holzmann, bu hedefe 2026 hatta 2027'ye kadar sürdürülebilir bir şekilde ulaşılamayabileceğini söyledi.

"Bazıları için mücadelenin kazanıldığı izlenimi yaygın" diye konuşan Holzmann, "Büyük ölçüde muhtemelen öyle, ancak kesinlikle enflasyonun hala devam ettiği bazı alanlar var ve bunlar tehlikeli hale gelebilecek olanlar. Bir karar, Fed'in ne yaptığından da etkilenecektir. Euro bölgesi ve dolar borçlanma maliyetleri arasındaki farkı azaltan faiz indirimleri bunu kolaylaştıracaktır, ancak enflasyon etkenlerimize bakmalıyız ve bunlar farklı olabilir ve ABD'den farklıdır" dedi.

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