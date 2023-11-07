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ECB üyesi Holzmann: Enflasyonda zafer ilan etmek için erken

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Robert Holzmann, AMB'nin gerekmesi durumunda faiz artırımına tekrar hazır olması" gerektiğini söyledi. Holzmann, enflasyona karşı çok erken zafer ilan edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Oluşturma Tarihi 07 Kasım 2023 10:49

Son Güncelleme Tarihi 07 Kasım 2023 10:49

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi Robert Holzmann, AMB'nin enflasyon konusunda tetikte olması ve gerektiğinde faiz oranlarını yeniden yükseltmeye hazır olması gerektiğini belirterek, faiz oranlarının yakın zamanda düşürülmeyeceği uyarısında bulundu.

Reuters'ın haberine göre Holzmann bir konferans sırasında gazetecilere verdiği demeçte, "Ben kesinlikle çok dikkatli olmamız gerektiğini düşünenlere katılıyorum, gerekirse tekrar artırmaya hazır olmalıyız ve kesinlikle çok erken zafer ilan etmemeliyiz. Tetikte olmamız gerekiyor" diye konuştu.

AMB, yüksek enflasyonla mücadele etmek için Temmuz 2022'den bu yana faizleri toplamda 4,5 puan artırmıştı. Bununla beraber rekor düzeydeki borçlanma maliyetleri ekonomide etkisini göstermeye başladığı için AMB duraklama yolunu tercih etmişti.

Finansal piyasalar, güçlü ABD'nin aksine resesyonla karşı karşıya olan Euro Bölgesi ekonomisini desteklemek için AMB'nin faiz indirimleriyle politikayı gevşeten ilk büyük merkez bankası olacağı beklentisi içinde.

Ancak Holzmann açıklamalarıyla bu yöndeki beklentileri soğutmaya çalıştı.

Holzmann, faiz indirim beklentileriyle ilgili olarak "Faizlerin yakın zamanda düşürülmesini beklemeyin. Eninde sonunda olacak ama şimdilik bunu görmüyorum" dedi.

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