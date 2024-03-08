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ECB üyesi Kazaks'tan faiz indirim mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks'a göre, Avrupa Merkez Bankası faiz indirimleri başladıktan sonra her toplantıda faiz oranlarını düşürmek zorunda kalmayacak.

Oluşturma Tarihi 08 Mart 2024 16:19

Son Güncelleme Tarihi 08 Mart 2024 16:19

ECB Yönetim Üyesi Martins Kazaks, parasal genişlemenin, koşullar gerektirdiği takdirde yol boyunca duraklamalar içerebileceğini söyledi. Bir tür ileriye dönük yönlendirmeye nihai bir dönüşü dışlamasa da, artan belirsizlik nedeniyle bunun şu anda uygun olmadığını söyledi.

Kazaks, "İlk kesinti önemli olacak, çünkü bu yolu değiştirdiğimizi gösterecek. Ancak benim görüşüme göre bu, her bir toplantıyı kesmek zorunda olduğumuz ya da buna mecbur olduğumuz anlamına gelmiyor. Opsiyonellik her zaman var. Hiçbir şeyi otomatik pilota bağlamıyoruz" dedi.

Kazaks, "Ücret artışı bir miktar gevşiyor gibi görünüyor. Bazı öncü göstergelerin de aynı yöne işaret ettiğini görüyoruz" ifadelerini de kullandı.

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