Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaus Knot, faiz artırımlarının etkilerini göstermeye başladıklarını, ancak enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olduğunu söyledi.

ECB'nin şahin üyelerinden olduğu bilinen Knot, ECB'nin perşembe günkü Yönetim Konseyi toplantısında aldığı faiz artırım hızının 25 baz puana indirilmesi kararına katıldığını, ancak enflasyonun beklenenden daha ısrarcı olduğunun kanıtlanması halinde faizin hali hazırdaki yüzde 3,25 seviyesinden yüzde 5'e kadar yükseltilmesine hala destek verebileceğini vurguladı.

Knot, "Uyguladığımız pomitika belirli bir gecikme ile çalışıyor, attığımız adımların en büyük etkileri hala yolda" diye konuştu.