Dubrovnik'te konuşan Makhlouf, "Cari enflasyon görünümünü dikkate alındığında, faiz artırım merdiveninin büyük olasılıkla son basamağına yakınız. Bu nedenle faiz artırımlarında standart adım hızının yavaşlatılması uygun" dedi.
Makhlouf, "Devam eden belirsizlikler dikkate alındığında para politikasında ayarlama verilere bağlı olmaya devam etmeli. ECB, enflasyonu orta vadede yüzde 2 hedefine geri getirmeye bağlı" diye konuştu.
Mali politikanın enflasyonist baskıların inşa edilmesine doğrudan katkı vermekten kaçınması gerektiğini belirten Makhlou, "Mali otoriteler yüksek kamu borcunun kademeli olarak aşağı getirmek için dezenflasyonist çabayı destekemeliler" dedi.