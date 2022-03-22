Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, enflasyon görünümünün bunu gerektirmesi halinde, ECB'nin para politikasını normalleştirmeye devam etmesi ve faiz oranlarını artırması gerektiğini söyledi.

"ECB GEÇ UYANIRSA PARA POLİTİKASINDA SIKILAŞMA ÇOK ANİ OLUR"

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşın görünümü gölgelediğini belirten Nagel, ancak yüksek enflasyonun kök salması, kemikleşmesi ve ECB'nin geç uyanması halinde halinde politika sıkılaştırmanın çok daha ani olmasının gerekeceğini ve bunun büyümeyi durdurabileceğini savundu.

"Eğer enflasyon bunu gerektirir ise, para politikasını normalleştirmeye devam etmemis ve aynı zamanda gösterge faizleri yükseltmeye başlamamız benim için çok net" diye konuşan Nagel, "Eğer net vardlık alımları hali hazırda planlandığı gibi üçüncü çeyrekte sona erer ise, bu gösterge faiz oranlarının eğer gerekir ise bu yıl artırılması olasığını ortaya koyar" dedi.