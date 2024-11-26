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ECB üyesi Nagel'den kademeli iniş uyarısı

Bundesbank Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Joachim Nagel, Almanya'nın ekonomik zayıflık dönemine girdiğini ancak enflasyonist baskıların tamamen ortadan kalkmasını sağlamak için merkez bankası faiz oranlarının kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 26 Kasım 2024 08:54

ECB Yönetim Konseyi üyesi Joachim Nagel, "Almanya iki buçuk yıldır süren bir ekonomik zayıflık dönemine saplanmış durumda. Bu yılın son çeyreğinde durgunluk muhtemel" dedi.

Nagel, bunun negatif büyüme anlamına geleceğini ve Almanya'nın bloğun geri kalanının gerisinde kalacağını da sözlerine ekledi.

Zayıf büyüme tüketici fiyatlarını aşağı çekerken, Nagel ayrıca risklerin devam ettiğini savunarak ECB'nin hızlı faiz indirimlerine karşı uyarıda bulundu.

Ücret artışının hala çok hızlı olabileceği, enflasyonun hala yüksek olduğu ve yeni ABD yönetiminin ticaret politikalarının enflasyonist olabileceği konusunda uyarıda bulunan Nagel, "İhtiyatlı olmak ve para politikasını çok hızlı değil, sadece kademeli olarak gevşetmek önemlidir" dedi.

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