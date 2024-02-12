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ECB üyesi Panetta: Faizlerin yakında düşürülmeye başlanması gerekecek

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve İtalya MB Başkanı Fabio Panetta, Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri yakında düşürmeye başlamasının gerektiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2024 09:55

Son Güncelleme Tarihi 12 Şubat 2024 09:55

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve İtalya MB Başkanı Fabio Panetta'ya göre Avrupa Merkez Bankası'nın yakında faiz oranlarını düşürmeye başlaması gerekecek.

Assiom Forex etkinliğinde konuşan Panetta, "Makroekonomik koşullar enflasyondaki düşüşün ileri bir aşamada olduğunu ve %2'lik hedefe doğru ilerlemenin hızlı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Para politikası duruşunun tersine çevrilme zamanı hızla yaklaşıyor" dedi.

"Enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü bir bozulma olmadı, aksine aşağı yönlü riskler ortaya çıkıyor" diye konuşan Panetta, "Sürekli yüksek çekirdek enflasyon hipotezine ilişkin endişelerin de temelsiz olduğu kanıtlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Bazı politika yapıcılar ücret artışlarının tüketici fiyatlarındaki büyümeye yansıyabileceğini ve ECB'nin bu verileri beklemesi gerektiğini öne sürdü. Güvercin duruşuyla bilinen İtalyan Merkez Bankası Başkanı ise böyle bir tehdidin abartılı olduğunu söyledi.

Panetta, "Hala güçlü olan nominal ücret artışının enflasyonu yeniden tetikleme riski devam ediyor. Bu olasılık göz ardı edilmemelidir, ancak verilere daha yakından bakıldığında bu endişeler yatışmaktadır" dedi ve politika yapıcıları atacakları hamleyi çok fazla geciktirmemeleri konusunda da uyardı.

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