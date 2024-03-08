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ECB üyesi Simkus: Haziran'da faiz indirimi ihtimaller dahilinde

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Gediminas Simkus, "Haziran ayı faiz indirimi olası. Nisan ayında bir indirim olasılığını göz ardı edemem ancak bu olasılık düşük" dedi.

Oluşturma Tarihi 08 Mart 2024 16:31

Son Güncelleme Tarihi 08 Mart 2024 16:31

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Gediminas Simkus, Başkan Christine Lagarde'ın faiz indiriminin üç ay içinde başlayabileceği yönündeki demecine destek verdi.

Litvanyalı yetkili konuya dair yaptığı açıklamada, "Haziran ayı faiz indirimi için olası bir ay. Her toplantıya önyargısız şekilde gidiyorum. Nisan ayında bir indirim olasılığını göz ardı edemem ancak bu olasılık düşük" ifadelerini kullandı.

Sitmus "Bu yıl birkaç faiz indirimi olabilir. Acelemiz yok. Faiz indirimlerinin neden 25 baz puandan daha büyük olması gerektiğini veya piyasa tahminleriyle örtüşmediğini anlamıyorum" diye ekledi.

Avrupa Merkez Bankası Mart ayı toplantısında faizi yüzde 4'te sabit tutmuştu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yılın ilk faiz kararının ardından yaptığı açıklamada faiz indirimlerinin yaz aylarında başlayabileceği yönünde, daha önce yaptığı açıklamasının arkasında olduğunu söylemişti.

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