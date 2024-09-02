ECB üyesi Villeroy faiz indirimi için tarih verdi

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Francois Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın eylül ayında bir faiz indirimi daha yapmasının "akıllıca" olacağını söyledi ve çok uzun süre beklemesi halinde enflasyon hedefinin altında kalma riski bulunduğu uyarısında bulundu.

Villeroy Fransız Le Point dergisine cuma günü verdiği bir mülakatta, "Maalesef büyümemiz çok zayıf kalmaya devam ediyor. Avrupa'da risk dengesinin hala izlenmesi gerekiyor. Yeni bir faiz indirimi lehine karar vermek adil ve akıllıca olacaktır" dedi.