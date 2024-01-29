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ECB üyesi Villeroy'den erken faiz indirim sinyali

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy gelecekteki herhangi bir toplantıda faiz indirimine gidilebileceği sinyalini vererek ECB’deki görüş ayrılıklarını netleştirdi.

Oluşturma Tarihi 29 Ocak 2024 08:42

Son Güncelleme Tarihi 29 Ocak 2024 08:42

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Francois Villeroy'un hafta sonu yaptığı açıklamalar banka üyelerinin faiz konusunda görüş ayrılığına düştüğünü ortaya koydu.

Villeroy, La Tribune Dimanche'a verdiği röportajda "Önümüzdeki toplantılar her şeye açık olacak" açıklamasını yaparak erken bir faiz indirimi yapılabileceği sinyali verdi.

Villeroy faiz indirimi için fazla beklemenin sorun yaratabileceğini belirterek "Dengeye gelen iki riskten kaçınmak durumundayız: Birincisi erken faiz indirerek hedefi kaçırmak, ikincisi ise çok geç hareket etmek ve aktiviteyi aşırı şekilde yavaşlatmak" diye konuştu.

Villeroy'un bu açıklaması ECB Başkanı Christine Lagarde'ın perşembe günü "faiz indirimlerini tartışmak için erken olduğu" yorumunun ardından geldi. ECB'nin bazı şahin üyeleri de ücretlerdeki artışlar netleşmeden faiz indirimi yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

Daha önce faiz indirim penceresini açmak için en erken haziran ayını işaret eden Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot Pazar günü gerçekleştirdiği söyleşide ücret verilerinin önemli olduğunu yineledi.

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